Pescara, Piscina Le Naiadi: convocato Consiglio Comunale straordinario

Tema della riunione del 15 marzo alle iniziative da attuare per garantire in futuro al centro turistico-sportivo una gestione adeguata

PESCARA – Il Presidente del Consiglio comunale, Marcello Antonelli, ha reso noto che lunedì 15 marzo, dalle ore 16, si terrà una seduta straordinaria dell’assise civica avente all’ordine del giorno, come unico punto, la questione relativa alla situazione attuale delle Piscine Le Naiadi e alle iniziative da attuare per garantire in futuro al centro turistico-sportivo una gestione adeguata alle sue indubbie potenzialità sociali ed economiche.

Ai lavori sono chiamati a partecipare i rappresentanti istituzionali della Regione, del Comune e i consiglieri regionali pescaresi eletti, oltre che i rappresentanti sindacali, i vertici regionali del Coni, della Fin abruzzese (Federazione italiana Nuoto) e delle società sportive utenti degli impianti.

“Credo sia ineludibile – ha detto il Presidente Marcello Antonelli – dar vita a un momento propositivo di confronto tra tutte le parti interessate a garantire una prospettiva concreta e duratura, sotto il profilo della gestione, al complesso de Le Naiadi, che rappresenta un pezzo di storia, non solo in senso sportivo, di Pescara e dell’Abruzzo. Le proposte utili, questo è evidente, devono lasciare spazio ai fatti; la decisione, su mia determinazione, di tenere una seduta del Consiglio risponde proprio a questa volontà”.