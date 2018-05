Pescara, Piano antenne: illustrate le analisi effettuate

Si è svolto ieri un primo incontro per analizzare il territorio e condividere le linee del Piano per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile

PESCARA – Ieri in Sala Consiliare la società POLAB, incaricata dal Comune di Pescara per la redazione del Piano Territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, ha illustrato le analisi effettuate sul territorio comunale per acquisire i dati essenziali sulla copertura della rete e, al tempo stesso, sul dato dell’inquinamento elettromagnetico nelle varie zone.

“Le analisi, quasi concluse, hanno comportato il reperimento dei dati presso gli uffici (comunali e dell’Arta) e presso i gestori – così l’assessore all’Edilizia Sostenibile (SUE – SUAP) Loredana Scotolati – Sono stati inoltre illustrati gli scenari di una possibile pianificazione comunale che consenta di garantire l’obbligo alla copertura della rete, nella massima tutela della salute dei cittadini.

Per una compiuta comprensione della metodologia di lavoro sono state illustrate le disposizioni legislative che normano la materia e le sentenze emesse su casi di specie che hanno consentito di delineare un percorso relativo alla pianificazione, le simulazioni di impatto elettromagnetico generato dagli impianti esistenti, i piani di sviluppo presentati dagli operatori e le ipotesi di localizzazione.

Sono stati illustrati anche alcuni esempi di come, infatti, nel territorio comunale si possano fornire indicazioni localizzative ai gestori, alternative alle ipotesi dagli stessi formulate, ma altrettanto idonee a garantire il servizio.

Si tratta di un primo appuntamento a cui seguiranno comunicati tecnici forniti dalla ditta incaricata e incontri di approfondimento con tutti i soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni di legge e in nome della trasparenza su un argomento così sensibile”.