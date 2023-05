Pescara Pallanuoto – Plebiscito Padova: presentazione della partita

PESCARA – Oggi pomeriggio alle 18:30, a Le Naiadi si apre il play-out salvezza tra Pescara Pallanuoto e Plebiscito Padova, una sfida che mette in palio la permanenza in serie A2. Dopo una stagione altalenante, i biancazzurri guidati da mister Franco Di Fulvio arrivano a giocarsi la possibilità di mantenere la categoria, potendo contare sul quel piccolo vantaggio dato dal fattore campo, conquistato grazie al terzultimo posto portato a casa grazie anche al successo di sabato scorso sul Latina. Contro i veneti si gioca sulle tre partite: dopo gara-1 al Palapallanuoto, sabato prossimo si torna in vasca a Padova e, in caso di “bella” di nuovo a Pescara il 3 giugno. L’obiettivo, in una sfida quasi senza appello, è quello di partire con il piede giusto, anche grazie all’aiuto del pubblico amico che mai ha fatto mancare il sostegno durante la stagione e che ci si aspetta possa riempire le tribune della piscina pescarese.

“Siamo arrivati al momento della verità” dice un concentratissimo mister Di Fulvio alla vigilia della gara. “Ci giochiamo la stagione: i ragazzi ne sono consapevoli, sia i senatori che i più giovani. Anche loro dovranno darci una mano: questo play-out è come quando finisci le superiori e hai la Maturità. Ecco, questa è la nostra Maturità”. Poi ancora: “Non voglio parlare delle assenze, siamo questi e con questi ci andiamo a giocare la sfida. Partire bene sarebbe molto importante perché ti consente poi di avere due match-ball, di cui uno in casa. I ragazzi sono pronti”.

Per la partita contro Plebiscito Padova mister Di Fulvio dovrebbe riproporre la stessa squadra schierata sabato scorso contro il Latina:

Prosperi, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Cerasoli, Spera, Furio, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Dell’Elce.