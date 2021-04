Pescara Pallanuoto – Perugia: la presentazione della partita

PESCARA – Il Pescara Pallanuoto si gioca gran parte del suo campionato nello scontro diretto contro Perugia. Domenica alle 13, con diretta streaming sulla pagina Facebook del Pescara Pallanuoto, la squadra guidata da Franco Di Fulvio ospita nella piscina Il Passetto di Ancona la Libertas Rari Nantes Perugia, nella 5^ giornata del campionato di serie B, girone 4. Le due squadre sono attualmente separate da 3 punti in classifica, quelli che i biancazzurri hanno conquistato in casa degli umbri nella giornata inaugurale del torneo. Vincere per il Delfino significherebbe ipotecare la salvezza e guardare con meno apprensione alle restanti tre giornate. Una sconfitta, al contrario, complicherebbe non poco i piani, con il rischio di scivolare nei play-out.

Di Fulvio recupera D’Aloisio per la delicata sfida contro Perugia, così come conta di portare almeno in panchina il capitano Giordano, assente nella trasferta di Bologna per l’infortunio al costato occorso a fine marzo. Le sue condizioni non sono ancora delle migliori, ma in caso di necessità potrebbe entrare per dare una mano ai compagni.

“E’ una partita fondamentale per noi”, taglia corto mister Di Fulvio. “Sappiamo che ci giochiamo gran parte del campionato in questa sfida. All’andata siamo riusciti a spuntarla di misura dopo una partita giocata a rincorrere l’avversario”. E ancora: “Perugia è una buona squadra, ha tre o quattro elementi di categoria superiore, in grado di mettere in difficoltà chiunque. I ragazzi sono carichi, conoscono l’importanza del match: in settimana ci siamo allenati bene e adesso andiamo a giocarcela”.

Per la partita contro Perugia Franco Di Fulvio ha convocato 13 giocatori:

Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis, Bogni, Castagna, Giordano, Cerasoli, Micheletti, D’Aloisio, Trabucco, Santarelli, Recchia. All. Di Fulvio