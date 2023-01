Pescara Pallanuoto – Olympic Roma 11-5: il racconto del match

PESCARA – Terza partita dell’anno e terzo successo consecutivo per il Pescara Pallanuoto, che a Le Naiadi supera l’Olympic Roma con un 11-5 che lascia poco spazio all’interpretazione. Una partita praticamente perfetta quella giocata dai ragazzi di mister Franco Di Fulvio, forse la migliore di questo primo scorcio di stagione, davanti ad un avversario che occupa il quarto posto in classifica e lotta per entrare nei play-off. Bene la fase offensiva, bene quella difensiva in un pomeriggio che ha entusiasmato il folto pubblico presente in tribuna. In questo modo il Delfino aggiunge altri 3 mattoncini alla sua classifica, che adesso lo vede in una posizione decisamente più comoda, a quota 12 punti raccolti nelle prime 10 giornate. E sabato si chiude il girone d’andata a Latina.

Pescara avanti con De Vincentiis, Micheletti e Pelliccione, poi accorcia Calcaterra. Di Fulvio e De Vincentiis accelerano, la doppietta di Lo Re riduce il divario, quindi segna Holden. Nel terzo periodo la doppietta del solito Di Fulvio (oggi 4 centri) respinge le marcature di Carrozza e Lo Re, quindi nell’ultimo tempo ancora Di Fulvio, Giordano e Micheletti chiudono i giochi.

“Abbiamo giocato una grande partita, soprattutto in fase difensiva” dice a fine partita Marco Pelliccione, che ha trovato il primo gol personale in A2. “Davanti abbiamo attaccato con calma e ordine, trovando la via della rete”. E sulla sua marcatura aggiunge: “È stata un’emozione fortissima. Quando ho visto la palla entrare in rete mi sono girato verso il pubblico in festa. La dedica? Alla mia famiglia che crede in me, ai parenti e a mio nonno, a cui voglio tanto bene anche se non c’è più”.

PARZIALI: 3-1, 3-2, 2-2, 3-0

PESCARA PALLANUOTO:Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio (4), De Luca, Cerasoli, Giordano (1), Holden (1), Micheletti (2), De Vincentiis (2), Pelliccione (1), Spera, Prosperi. All. Di Fulvio

OLYMPIC ROMA: Giannotti, Camposecco, De Santis, Baldi, Lo Re (3), Calcaterra (1), Cianchetti, Graziosi, Ballarini, Carrozza (1), Casasola, Patti, Borgia. All. Fiorillo