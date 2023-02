Pescara Pallanuoto – Florentia, la presentazione della partita

PESCARA – Seconda giornata di ritorno del campionato di A2 maschile girone sud e seconda sfida da brividi per il Pescara Pallanuoto, che domani alle 17.30 riceve a Le Naiadi la R.N. Florentia, seconda forza del torneo. I biancazzurri guidati da mister Franco Di Fulvio – atteso domani insieme al capitano del Delfino Carlo dal derby in famiglia con Andrea, bandiera dei toscani – devono ripartire dalla prima parte di gara giocata una settimana fa a Napoli, dove sono riusciti a mettere in difficoltà la terza della classe, prima di cedere nel finale. Sulla carta il pronostico pende dalla parte degli ospiti, ma i biancazzurri non possono fare sconti, anche per via di una classifica che richiede punti in chiave salvezza. La sola lunghezza di vantaggio sulla zona play-out non può lasciare tranquilli ed è chiaro che per mantenere la categoria serve soprattutto sfruttare la vasca di casa.

“Fare punti contro la Florentia sarebbe un’impresa, ma abbiamo il dovere di provarci” dice mister Di Fulvio prima della gara contro i toscani. “Per riuscirci dobbiamo tirare fuori una grande prestazione noi e sperare che loro non facciano altrettanto. La squadra sa che soprattutto in casa deve dare il massimo e farsi rispettare da ogni avversario. Mi aspetto che sia così anche contro la seconda in classifica”.

Per la partita contro la Florentia mister Di Fulvio ha a disposizione 14 giocatori tra cui scegliere i 13 da portare in piscina:

Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Prosperi, Castagna