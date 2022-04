Pescara Pallanuoto – C.N. Salerno 10-7: la cronaca della partita

PESCARA – Missione compiuta! I biancazzurri fanno l’en plein nel doppio turno del fine settimana, superando anche il C.N. Salerno per 10-7 dopo che ieri avevano battuto Bari, e iniziano a guardare con interesse la zona play-off. Contri i campani era un crocevia, come ricordato alla vigilia da mister Franco Di Fulvio, che il Delfino ha saputo interpretare al meglio, pur sbagliando tanto in zona gol. In vasca è stata una battaglia, con il Pescara bravo a mantenersi sempre avanti: gli ospiti hanno provato il recupero, raggiungendo il 7-7 all’inizio dell’ultima frazione, ma lì è venuto fuori tutto il carattere dei biancazzurri, capaci di sprintare sul rettilineo finale. Adesso la classifica dice secondo posto, a 1 punto dalla capolista Ischia, ma soprattutto con 8 lunghezze di margine sull’Arechi terza.

Botta e risposta tra Micheletti e Di Somma nel primo tempo. Poi De Vincentiis e Di Fulvio allungano, accorcia ancora Di Somma, quindi De Vincentiis e De Rosa. Dopo l’intervallo lungo segna Micheletti, rispondono Di Somma e Sicignano, ancora De Vincentiis prima del rigore di Di Somma. L’ultimo parziale si apre con il pari ospite di Santoro, ma Micheletti e la doppietta di Di Fulvio consegnano al Pescara tre punti di platino.

“Abbiamo tre punti in più, tre punti pesanti” dice al termine della gara il vice allenatore del Pescara Arnaldo Castelli. “Questa vittoria ci dà la possibilità di non guardare più in basso, ma in alto. Ci troviamo in piena zona play-off e abbiamo davanti 8 giornate in cui dovremo fare di tutto per mantenere il secondo posto, con la tranquillità di chi sa di aver già centrato l’obiettivo minimo di inizio stagione. Io penso che adesso siamo in una posizione idilliaca, vale a dire quella di poter giocare per un obiettivo importante senza l’assillo di doverlo raggiungere per forza”.

PARZIALI: 1-1, 4-2, 2-3. 3-1

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini, Castagna, Di Fulvio (4), De Luca, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti (3), De Vincentiis (3), Pelliccione, Recchia, Ferragatti. All. Di Fulvio

C.N. SALERNO: Giarletta, Di Somma (4), Piccolo, Esposito G., Pasca, Esposito C., Sicignano (1), Santoro (1), Cuccinello, De Rosa (1), Costa, Fileno, Baviera. All. Grieco