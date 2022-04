Pescara Pallanuoto – Arechi Salerno, la presentazione della partita

PESCARA – La partita contro l’Arechi Salerno, dodicesima giornata del campionato di serie B, in programma oggi pomeriggio alle Naiadi con inizio alle ore 15, apre un filotto di match utile per capire che ruolo può recitare il Pescara Pallanuoto in questa stagione. L’ho ha detto mister Franco Di Fulvio dopo il successo contro il San Mauro, ma lo dice ancora meglio la classifica: i biancazzurri hanno conquistato fin qui 12 dei 15 punti a disposizione, stesso percorso fatto dai campani, ma hanno sbagliato la partita più insidiosa, quella nella vasca dell’Ischia. Ecco perché il test con l’Arechi, altra formazione quotata del girone 3, rappresenta un nuovo banco di prova, per capire quali progressi la squadra abbia fatto rispetto a quindici giorni fa.

In settimana il gruppo ha proseguito la preparazione, grazie anche al rientro di Daniele Cipriani, tornato in vasca dopo oltre venti giorni di stop. Anche David Micheletti ne ha approfittato per mettere benzina nel motore, mentre non si è allenato il secondo portiere Paolo Prosperi.

“I punti fatti fin qui sono importanti perché ci danno tranquillità e ci consentono di lavorare al meglio”, dice Di Fulvio in sede di presentazione. “Abbiamo vinto le quattro partite abbordabili e perso quella difficile. Ora, a partire dall’Arechi, ci aspettano quattro sfide impegnative che ci diranno di che pasta siamo fatti”. E ancora: “Mi aspetto una partita difficile, non potrebbe esser altrimenti. Loro hanno già dimostrato quello che valgono: penso che insieme a Ischia e al CN Salerno siano tra le formazioni più attrezzate”.

Per la partita contro la R.N. Arechi Salerno mister Franco Di Fulvio ha presentato una lista di 14 giocatori: Morretti, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Cipriani, Furio, Giordano, Cerasoli, De Vincentiis, Pelliccione, Micheletti, Ferragatti, Recchia.