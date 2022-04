Pescara Pallanuoto – Arechi Salerno 12-9: il racconto del match

PESCARA – È un super Pescara quello che alle Naiadi batte per 12-9 l’Arechi Salerno nella dodicesima giornata del campionato di serie B, inanellando il quinto successo in sei partite. Davvero una bella prestazione quella offerta dai ragazzi guidati da un più che sorridente Franco Di Fulvio, bravi in avvio a costruire il distacco e nel finale a reggere il ritorno dei campani, tre le formazioni più attrezzate del torneo insieme a Ischia. Sugli scudi un grande Luca De Vincentiis, autore di 5 reti, tra cui quella della sicurezza arrivata nel momento più delicato della sfida. Mercoledì alle 20.30 si torna in vasca, ancora alle Naiadi, per il recupero della sfida contro il Club Aquatico.

Primo tempo dominato dal Pescara con la doppietta di De Vincentiis e il gol di Di Fulvio. Nel secondo Mancini e Giordano allungano, poi segna Polichetti per gli ospiti, ancora Di Fulvio, quindi Bebic, De Vincentiis, Iannicelli e Gregorio. Al rientro in vasca Di Fulvio batte Milione, Bebic segna due gol per i campani, ma Cipriani e De Vincentiis rimettono le cose a posto. Nell’ultima frazione Albano riporta sotto l’Arechi, risponde Micheletti, Polichetti e Carrella avvicinano i campani ma De Vincentiis la chiude.

“È stata una prestazione superlativa” dice mister Di Fulvio dopo la gara. “Siamo stati bravi a costruire il distacco, ma non siamo riusciti a buttare l’Arechi fuori dalla gara, questo anche per via della forza dell’avversario. Oggi tutti i ragazzi hanno sofferto: è stata una partita fatta di tecnica e di tattica, ma anche di cuore”. E in vista del derby aggiunge: “Dobbiamo giocare a mille: se lo facciamo possiamo dire la nostra con chiunque, al contrario andiamo in difficoltà, come già successo”.

PARZIALI: 3-0, 4-4, 3-2, 2-3

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (1), Cipriani (1), Di Fulvio (3), De Luca, Furio, Giordano (1), Cerasoli, Micheletti (1), De Vincentiis (5), Pelliccione, Ferragatti, Castagna. All. Di Fulvio

R.N. ARECHI SALERNO: Milione, Maiorano, Albano (1), D’Urso, De Sio, Ragosta, Bebic (3), Gregorio (1), Carrella (1), Polichetti (2), Iannicelli (1), Apicella, De Stefano. All. Silipo