Pescara, pagamento Tari: invariato l’importo per il 2020

PESCARA – Facendo seguito alle indicazioni già anticipate nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Pescara, tramite l’ufficio dell’assessore al Bilancio Eugenio Seccia, allo scopo di tranquillizzare i contribuenti e porre fine alla ridda ingiustificata di voci e notizie – spesso infondate – intorno alle modalità e all’ammontare delle somme da pagare per la Tari 2020, comunica che questa mattina, al termine di una riunione cui hanno partecipato lo stesso assessore Eugenio Seccia, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, il dirigente del Settore Finanziario Andrea Ruggeri, il segretario comunale e i responsabili di Adriatica Risorse, ha ufficializzato le modalità di pagamento e gli importi per l’anno 2020. L’ammontare delle quattro rate resterà invariato (25% per 4 rate), mentre chi vorrà potrà procedere al pagamento in un’unica soluzione (scadenza il 16 giugno). La scadenze delle quattro quote sono: 30 aprile, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

“Voglio ringraziare in particolare – ha detto Seccia – il consigliere e presidente della Commissione Bilancio Salvatore Di Pino, con il quale ho condiviso le scelte e nel quale ho sempre trovato un atteggiamento positivo affinché per i cittadini venisse evitata ogni ipotesi di aumenti. Credo che a Pescara, a dispetto di quanto sostenuto da pochi e isolati detrattori, abbiamo sempre avuto le idee chiare, a differenza di quanto accade per via delle confusionarie norme nazionali”.

Il componente dell’Esecutivo comunale ha infine aggiunto che se il Governo centrale modificasse la circolare Arera (autorità per la regolazione di Energia-Reti e Ambiente), di conguaglio si potrà parlare solo nel 2021 in quanto è attualmente in discussione in Parlamento un emendamento che scongiurerebbe l’applicabilità di sanzioni.