Pescara, oggi all’Aurum convegno promosso dalla Fondazione Tatarella

“Dall’Abruzzo all’Europa delle Nazioni: che modello per il centrodestra italiano?.. è il titolo dell’incontro a cui parteciperanno le diverse anime del centrodestra abruzzese

PESCARA – La Fondazione Tatarella, in collaborazione con il quotidiano online Impaginato.it, promuove per oggi,venerdì 21 settembre, alle ore 18 a Pescara, nella suggestiva cornice dell’Aurum (Largo Gardone Riviera) il convegno “Dall’Abruzzo all’Europa delle Nazioni: che modello per il centrodestra italiano? Mediterraneo, globalizzazione e popoli, la risposta della politica alle nuove sfide della post modernità”.

L’incontro, moderato dal direttore di Impaginato.it Francesco De Palo, sarà introdotto da Fabrizio Tatarella Vice Presidente della Fondazione dedicata al “Ministro dell’Armonia”, padre della destra democratica italiana di Alleanza Nazionale e fautore del centrodestra, e da Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila.

Sarà presente tutto lo stato maggiore del centrodestra abruzzese: dal Coordinatore regionale della Lega, il deputato Giuseppe Bellachioma al Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi, dal Consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri, al Senatore Fabrizio Di Stefano fino a Giuseppe Tagliente, già Presidente del Consiglio regionale abruzzese.

Interverranno, inoltre, anche gli ex parlamentari Silvano Moffa, già sottosegretario alle

Infrastrutture, Mario Landolfi, già Ministro delle Telecomunicazioni, Francesco Proietti Cosimi.

Tra i relatori anche l’intellettuale Salvatore Santangelo, docente universitario, e il Segretario regionale della Lega in Puglia Andrea Caroppo.

Conclusioni affidate a Daniele Toto, già deputato della XVI Legislatura.

“Presente e futuro, regionale e continentale. E ancora, strategie e progetti, ma prima analisi e azioni coordinate – osservano gli organizzatori – Questa la traccia che sarà seguita dai relatori del meeting.

L’obiettivo, è quello di fare il punto su Mediterraneo, globalizzazioni e popoli per individuare la risposta della politica alle nuove sfide della post modernità, con all’orizzonte la sfida per le regionali d’Abruzzo”.

La formula scelta è quella del bar camp, con interventi da 15 minuti per consentire al pubblico di interloquire con i relatori.