PESCARA – Prosegue il piano d’efficientamento energetico di diversi immobili di proprietà pubblica, in particolare di scuole e impianti sportivi. La Giunta comunale di Pescara ha infatti approvato questa mattina, su proposta dell’assessore all’Edilizia scolastica Gianni Santilli, il documento di fattibilità per la riqualificazione delle centrali termiche di diversi edifici comunali, per un intervento complessivo da 1,2 milioni di euro. Il provvedimento interesserà nel breve periodo quattro plessi di scuola dell’infanzia, primaria e media di primo grado, di proprietà dell’ente: si tratta della scuola Primaria “Bosco” di via del Santuario, della scuola Media di 1° grado “Montale” di Strada Vicinale Bosco, delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Via Anelli e Via Colle Pineta, e del Bocciodromo di Via Orfento.

L’intervento in questione è quello del secondo lotto, che trova copertura nel contesto del finanziamento per complessivi 35 milioni concesso al Comune di Pescara dalla Banca europea degli investimenti (BEI) per il progetto denominato “Climate Action & Circular Economy”; si tratta di risorse destinate, tra l’altro, all’efficientamento energetico di scuole, edifici istituzionali e impianti sportivi di proprietà del Comune.

“Stiamo procedendo con passo spedito per il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati e che avevamo annunciato – ha detto l’assessore Gianni Santilli – Il secondo lotto interessa le centrali termiche di quattro importanti istituti di Pescara e del bocciodromo di via Orfento. Una necessità non più rinviabile per garantire servizi essenziali alla comunità di studenti, docenti e amministrativi. Anche in questo caso, come già per il 1° lotto, i lavori oggetto del finanziamento BEI saranno realizzati dalla società in house providing Pescara Energia Spa”.

La fase successiva a questa approvazione dovrà ora passare attraverso la definizione del progetto definitivo e quindi esecutivo.