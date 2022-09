Pescara, motovedetta CP 292 della Guardia Costiera rientra dalla missione

PESCARA – Nella serata di ieri la dipendente motovedetta CP 292 ha ormeggiato nel porto di Pescara alla presenza del comando della Direzione Marittima di Pescara di ritorno dopo l’impiego nell’area ionica. Tale missione, finalizzata a potenziare l’attività di border surveillance e sar (search and rescue) relativa ai flussi di immigrazione irregolare, si è rivelata particolarmente impegnativa dal momento che ha visto gli equipaggi coinvolti in un’intensa attività di monitoraggio e di soccorso in considerazione dell’attuale situazione geopolitica mondiale.

Tra le tante attività svolte, degna di nota, è stata l’evacuazione via mare di 30 persone rimaste bloccate nel porticciolo di Gadir, il 17/08/22, a seguito di un incendio di vaste dimensioni che aveva precluso l’utilizzo dell’unica strada di sfuggita percorribile con i mezzi terrestri. Per tale lodevole azione il 1° Luogotenente Di Noscia Luigi e il suo equipaggio hanno ricevuto formale riconoscimento dal Capitano di Vascello Marcello Luigi Notaro Direttore Marittimo dell’Abruzzo, Molise e Isole Tremiti in s.v..