Pescara, minaccia le persone al mercato ittico: denunciato 51enne

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso il locale mercato ittico dove era stato segnalato al 113 un soggetto che stava minacciando i presenti con un coltello di grosse dimensioni.

Giunte repentinamente sul posto, le Volanti, acquisite le informazioni sull’accaduto, si sono poste alla ricerca dell’uomo, rintracciato nei pressi dello stesso mercato ed identificato per C.M., 51enne, pluripregiudicato con precedenti di polizia, che, pertanto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di gravi minacce, aggravate dall’uso di un coltello della lunghezza di cm 30.

Da ulteriori, immediati accertamenti, è risultato, altresì, che il denunciato era stato, in passato, destinatario di svariate misure di prevenzione (divieto di dimora, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), oltre ad essere stato ricoverato per motivi di natura psichiatrica. Pertanto, i poliziotti hanno richiesto l’intervento del 118 per esperire accertamenti di natura sanitaria, all’esito dei quali l’uomo è stato ricoverato per le esigenze di natura psichiatrica riscontrate.