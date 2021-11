Pescara, maltrattamenti in famiglia e furti di auto: arrestato 32enne

PESCARA – Ieri la Squadra mobile di Pescara ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti di T.A. 32enne pescarese. Lo stesso, dovrà espiare la pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione per cumulo di pene.

In particolare l’uomo si è reso responsabile di continui furti a bordo di autovetture mediante effrazione dei vetri di auto parcheggiate sulla pubblica via, a Pescara tra il 2014 e il 2018. Inoltre gli è stato contestato il reato di maltrattamenti in famiglia poiché ha continuamente minacciato il padre convivente con sistematiche violenze fisiche, avanzandogli continue richieste di denaro che gli servivano per l’acquisto di droga.

Dopo le formalità di rito lo stesso è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Frosinone.