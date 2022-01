Pescara, maltrattamenti all’ex compagna: arrestato

PESCARA – La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino della Costa d’Avorio per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ieri sera, l’uomo che non accettava la fine del rapporto, ha cercato di colpire al volto l’ex compagna con un coltello, dopo averla percossa e immobilizzata. Guadagnatasi la fuga, la vittima ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno dato manforte alla donna e segnalato l’aggressione al 113.

Gli agenti di polizia, hanno trovato la donna in via Genova, con evidenti segni di aggressione.

Raggiunto l’ex compagno all’interno dell’appartamento, teatro delle frequenti aggressioni subite dalla donna, gli agenti hanno notato tracce di sangue sui muri e sugli arredi oltre che la casa interamente messa a soqquadro. Condotto l’autore delle violenze in Questura, gli operatori hanno acquisito la denuncia della donna, che ha raccontato analoghi episodi di violenza domestica subiti negli ultimi anni.

Ricostruito il quadro dei maltrattamenti in famiglia, il soggetto è stato arrestato dalle Volanti e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.