PESCARA – Ieri sera la Squadra Volanti è intervenuta nei giardinetti di Piazza Primo Maggio dove un ragazzo diciottenne, di nazionalità somala, era stato malmenato da un suo connazionale. Gli agenti hanno appreso che tra i due che si conoscono, era sorto un diverbio. La vittima che presentava ferite sanguinanti sul volto e sulla gola, è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso e giudicato guaribile in 5 giorni. Lo stesso ha fornito tutte le informazioni per identificare l’altro giovane che è stato rintracciato poco più tardi, a Montesilvano dove è residente e che è stato denunciato in stato di libertà.

Pescara, malmena un connazionale in Piazza Primo Maggio: denunciato ultima modifica: da