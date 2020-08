Pescara, lavaggio straordinario della riviera nord [FOTO]

Del Trecco: “L’amministrazione comunale ha assicurato il proprio massimo impegno programmando una bonifica straordinaria del litorale”

PESCARA – “Lavaggio straordinario ieri mattina per la riviera nord di Pescara. A partire dalle prime luci dell’alba i mezzi della società Ambiente Spa sono scesi in campo per lavare, igienizzare e sanificare tutta la pavimentazione piastrellata del litorale, al fine di eliminare definitivamente il persistente odore di pesce e cibo marcio che ancora si avvertiva distintamente in alcuni tratti e per consentire ai nostri balneatori e ai cittadini di fruire di un litorale assolutamente percorribile e vivibile in una vigilia di Ferragosto che sarà sicuramente importante, e che vedrà da un lato il desiderio di fare festa degli utenti e dall’altro il dovere di rispettare le prescrizioni anti-Covid. L’amministrazione comunale ha assicurato il proprio massimo impegno programmando una bonifica straordinaria del litorale, per il quale ringraziamo anche i nostri operatori che oggi, domani e domenica lavoreranno a pieno regime come in qualunque giorno feriale, provvedendo anche alla quotidiana e consueta raccolta dei rifiuti, a dimostrazione del grande senso di responsabilità di coloro che si occupano della pulizia e del decoro della città. Ora tocca ai nostri imprenditori del mare e ai bagnanti rispettare l’impegno profuso”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco commentando le operazioni svolte nella giornata di ieri.

“Ci rendiamo tutti conto chenon sarà un Ferragosto come gli altri – ha sottolineato l’assessore Del Trecco – ma imporrà a tutti uno sforzo supplementare sia in termini di rigore e di controlli che di tutela dell’immagine della città, a partire dalla riviera che sarà sicuramente la méta più gettonata. Sentiti i balneatori e le Associazioni di categoria, ci aspettiamo il pienone sulle nostre spiagge, complici le condizioni meteorologiche straordinarie che indurranno tanti a trascorrere la giornata al mare, che quest’anno è completamente balneabile, e anche quelle restrizioni anti-Covid che hanno sconsigliato di andare all’estero per le ferie estive, circostanza, quest’ultima, che ha determinato anche un boom di turisti del nord-Italia che in questi giorni stanno affollando alberghi, case-vacanza e B&B a Pescara.

Lo vediamo anche dalla quantità di rifiuti raccolti ogni giorno dagli operatori di Ambiente Spa che è proporzionalmente raddoppiata e questo ci ha imposto di programmare una tre giorni di interventi straordinari sotto il profilo dell’igiene ambientale. Abbiamo cominciato questa mattina all’alba mettendo in campo le nostre squadre speciali per lavare, igienizzare e sanificare la pavimentazione piastrellata del lungomare nord. Teniamo conto che già da due settimane è scattata la riorganizzazione complessiva della raccolta del pattume a carico di ogni singolo balneatore, con l’individuazione, all’interno di ogni concessione di un’isola ecologica dove concentrare tutti i bidoni e i sacchi, senza dimenticare i controlli nelle strutture che fanno ristorazione di pesce per verificare il corretto smaltimento degli scarti alimentari.

Purtroppo abbiamo trovato qualcuno che ha stentato a mettersi in regola e lo abbiamo visto da alcuni bidoni lasciati all’esterno delle concessioni, con il percolato maleodorante che ha invaso il marciapiede pavimentato, dove, in alcuni casi, erano anche visibili le tracce di sacchi di rifiuti trascinati lasciando dietro di sé macchie, chiazze di sporco oltre che un odore insopportabile di cibo marcio. Stamane – ha ribadito l’assessore Del Trecco – gli operatori di Ambiente Spa hanno cancellato ogni traccia, visiva e olfattiva, di tale indecenza, ripristinando la piena fruibilità e godibilità del lungomare. Ora facciamo affidamento sul senso di responsabilità di balneatori e bagnanti affinchè tale lavoro non venga vanificato nel giro di poche ore per colpa dell’inciviltà di pochi. Ovviamente sarà pienamente operativa la macchina dei controlli della Polizia municipale che pattuglierà il lungomare in lungo e largo pronti a entrare in azione a fronte di violazioni di norme e ordinanze”.