PESCARA – “E’ ripartito il tour de force delle squadre di Ambiente Spa per il lavaggio dei cassonetti dei rifiuti della città. Il programma è già cominciato il primo febbraio, dal quartiere Porta Nuova e in pochi giorni ci ha permesso di eseguire la sanificazione non solo di decine di bidoni, ma anche delle panchine, delle piazze, delle aree antistanti luoghi di culto, scuole e strutture culturali eventualmente presenti situati tra piazza della Marina, il Borgo marina sud, iniziando ad allungarci verso la zona dello stadio. Ora proseguiremo sino prossimo 29 aprile, con un programma serrato, quotidiano, e ben dettagliato, completando i rioni di Porta Nuova, San Donato, Villa del Fuoco, il centro, Borgo Marina nord, Zanni, e l’intero rione dei Colli, per buona parte coperto dal servizio porta a porta e dunque dove i grandi cassoni stradali sono in numero inferiore rispetto ad altri quartieri”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando il programma degli interventi in corso.

“L’iniziativa – ha spiegato l’assessore Del Trecco – è frutto del continuo confronto tra Comune e Ambiente Spa, per concordare tutte le attività da intraprendere per assicurare ogni giorno una città pulita, igienizzata, in ordine e pienamente fruibile. Operazioni oggi ancor più importanti in quanto utili nel contribuire a contenere l’emergenza pandemica del Covid-19, che impone la sanificazione di superfici di uso comune proprio come misura di contenimento del contagio. E mentre intere squadre sono impegnate nelle attività ordinarie, ovvero il servizio di raccolta del pattume su tutta la città con il programma specifico per le zone coperte dal porta a porta, il ritiro dei rifiuti dedicato per gli utenti in isolamento domiciliare causa Covid, il servizio della ricicleria con le nuove regole anti-coronavirus, il pattugliamento del territorio da parte delle Guardie ambientali e anche di investigatori privati per scovare chi abbandona illegalmente divani, lavatrici e mobili nelle nostre strade, abbiamo predisposto il nuovo programma che ci consentirà in due mesi e mezzo di passare al setaccio tutta la città per il lavaggio periodico, la disinfezione e sanificazione dei cassonetti stradali, delle panchine, delle piazze e delle aree di ingresso a scuole, musei, parchi, sedi istituzionali, ovvero spazi che vedono un flusso costante di utenti. Ai cittadini chiediamo collaborazione, rispettando in modo rigoroso gli orari di conferimento del pattume, sia per non incorrere nel rischio di sanzioni, che partono dai 500 euro in poi, sia per non riempire al mattino un cassonetto appena svuotato, lasciando i rifiuti a macerare sino al giorno successivo”.

Il servizio, partito lunedì primo febbraio, ha già permesso di coprire e garantire la disinfezione di bidoni e cassonetti in piazza della Marina, via Andrea Doria, il lungofiume molo sud, il lungomare Cristoforo Colombo-piazza Le Laudi con la sanificazione delle panchine e dell’area di accesso al Teatro d’Annunzio, il lungomare Papa Giovanni XXIII, piazza Canto Novo, Villaggio Alcyone, con la bonifica e disinfezione anche dell’area di accesso alla chiesa del Santissimo Crocifisso, via Anelli, con la sanificazione dell’area di ingresso alle scuole materna ‘Munari’ e materna ed elementare ‘Di Resta’, via De Cecco con attenzione per l’accesso della scuola materna ‘Stella Maris’, via Scarfoglio con la scuola media ‘Croce’ e l’accesso al Parco d’Avalos e l’area antistante la chiesa Stella Maris, via Luisa d’Annunzio con la sanificazione delle panchine della Riserva dannunziana e dell’accesso all’Aurum, quindi via D’Avalos, via Pepe, via Mezzanotte e via Conti, piazza Caduti del Mare, con tutta la piazza, via Magellano, via Thaon de Revel, a Borgo Marino sud, e piazza Luigi Rizzo, intervenendo anche sulle panchine e l’area antistante la chiesa.

“Domani – ha aggiunto l’assessore Del Trecco -, sabato 6 febbraio, le squadre di Ambiente Spa opereranno alla disinfezione e sanificazione dei cassonetti via Candeloro, via Rossetti, via Pigafetta e via Verrotti con estensione del servizio nell’area di accesso alla scuola e al parco. Ma i cittadini devono stare sicuri: entro il 29 aprile il servizio coprirà tutta la città, dunque da Porta Nuova a Villa del Fuoco, rione San Donato fin sulla collina, quindi il centro cittadino, per poi spostarsi verso nord, sino a Zanni e al confine con Montesilvano e quindi risalire verso la zona Ospedale e i Colli Innamorati”.