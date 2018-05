Pescara, la squadra Delfino – Flacco – Porto ricevuta in Comune

Stretta di mano con l’assessore allo Sport Giuliano Diodati che si è congratulato per la promozione in Eccellenza

PESCARA – Ricevuti a Palazzo di Città dall’assessore allo Sport Giuliano Diodati, dalla vicepresidente del Consiglio Comunale Lola Gabriella Berardi e dal presidente della Commissione Sport Adamo Scurti, la società e la squadra di calcio Delfino-Flacco-Porto, neo promossa in Eccellenza.

“Abbiamo voluto rendere onore a una formazione che ha fatto un campionato bellissimo e che ha raggiunto uno storico traguardo – così l’assessore allo Sport Giuliano Diodati – Una stretta di mano doverosa per questi ragazzi e per tutto il team che ha lavorato duro per raggiungere questo risultato che ora ci consente di andare avanti e varcarne altri. Abbiamo visto una squadra lottare con fairplay e determinazione per raggiungere la vetta e siamo davvero felici che anche questa categoria rappresenti il talento di cui Pescara è fucina”.