Pescara Jazz, Gino Paoli assente al concerto del 15 luglio

PESCARA – Si rende noto che l’appuntamento di giovedì 15 luglio del Pescara Jazz in programma al Teatro d’Annunzio, con lo spettacolo di Gino Paoli insieme ai Funk Off, vedrà assente proprio il Maestro Gino Paoli a causa di una sua indisposizione, che lo ha costretto a rinunciare al tanto atteso tour con i Funk Off.

L’Ente Manifestazioni Pescaresi, che ha ricevuto oggi la comunicazione, gli augura una pronta guarigione e di tornare a calcare le scene quanto prima. Rimane confermata l’esibizione dei Funk Off. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti via mail entro venti giorni alla segreteria dell’Ente Manifestazioni Pescaresi.

BIGLIETTERIE E INFO POINT

Lungomare C. Colombo 122 – Pescara Orari: 17–20, la sera degli spettacoli, ai botteghini del teatro dalle 20.30 e sul circuito CiaoTickets.com – Per informazioni 342.9549562.

Sul sito www.pest.it sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti sul programma. Tutti gli spettacoli avranno luogo nel pieno rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid