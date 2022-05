PESCARA – Nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, gli Ambiti Sociali di Pescara, Montesilvano, Città Metropolitana (capofila Spoltore), Montagna Pescarese (Capofila Manoppello) Vestina (capofila Carpineto della Nora) hanno presentato gli investimenti sociali ammessi a finanziamento.

Presenti per il Comune di Pescara il Sindaco Carlo Masci, l’Assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, l’Assessore alla Disabilità Nicoletta Di Nisio;

per il Comune di Montesilvano il sindaco Ottavio De Martinis;

per l’ECAD 16 ‘Metropolitano’ (capofila Spoltore) il sindaco Luciano di Lorito e l’assessore alle Politiche sociali Roberta Rullo;

per l’ECAD 17 Montagna pescarese (capofila Manoppello) il sindaco di Manoppello Giorgio de Luca e l’assessore alle Politiche Sociali Giulia de Lellis;

per l’ECAD 19 Vestina (capofila Carpineto della Nora) il sindaco Donatella Rosini.

Gli investimenti sociali sono stati presentati in collaborazione con tutti i comuni citati della Provincia di Pescara a valere sull’Avviso 1/2022 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”. In partiscolare gli investimenti ammessi a finanziamento e che saranno progettati nelle prossime settimane sono:

1) Il Sub-investimento 1.1.2 – finalizzato alla costituzione di attività volte a favorire l’autonomia delle persone anziane non autosufficienti attraverso la riqualificazione di strutture residenziali “pubbliche” o private concesse in comodato d’uso per la durata di 20 anni. Tale progetto prevede la collaborazione con Ecad 16 – Metropolitano, Ecad 17 – Montagna Pescarese, Ecad 18 – Montesilvano e Ecad 19 – Vestina. Ecad 15 – Pescara capofila. Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro 2.460.000,00 nel triennio;

2) Il Sub-investimento 1.1.3 – finalizzato alla costituzione di equipe professionali con iniziative di formazione specifica per migliorare la diffusione dei servizi sociali e favorire la deistituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l’assistenza domiciliare integrata. Tale progetto prevede la collaborazione con: Ecad 15 – Pescara, Ecad 17 – Montagna Pescarese, Ecad 18 – Montesilvano e Ecad 19 – Vestina. Ecad 16 – Metropolitano capofila (Spoltore). Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro 330.000,00 nel triennio;

3) Il Sub-investimento 1.1.4 – finalizzato ad azioni di supervisione consistenti in percorsi di confronto e condivisione che accompagnano l’operatore sociale nell’esercizio della professione svolta con l’obiettivo di garantire e mantenere il suo benessere. Tale progetto prevede la collaborazione con: Ecad 15 – Pescara, Ecad 17 – Montagna Pescarese, Ecad 18 – Montesilvano e Ecad 19 – Vestina. Ecad 16 – Metropolitano capofila (Spoltore). Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro 210.000,00 nel triennio.

Il sindaco Carlo Masci nel corso della conferenza stampa di questa mattina ha sostenuto con soddisfazione che “si è trattato di un bel lavoro di squadra con tutte le altre realtà territoriali, come Montesilvano, Spoltore e come le altre amministrazioni della provincia, un’anticipazione virtuosa di quelle che potrebbero e certamente saranno le buone pratiche di un soggetto unico come la Nuova Pescara che conterà di più e meglio su scala nazionale. Con questo finanziamento possiamo soddisfare le esigenze diffuse di profilo sociale, in particolare delle persone più disagiate, delle fasce deboli della nostra società. Mi piace sottolineare come andremo a risolvere, ad esempio, il problema del Piano Freddo, trovando per i senza-tetto una sistemazione che non sarà solo del momento dell’emergenza ma una struttura accogliente e permanente”.

L’assessore alla Politiche Sociali Adelchi Sulpizio ha rimarcato come “l’aver presentato insieme queste schede progettuali, andando anche aldilà di differenze di colore politico, ci ha permesso di trovare pieno accoglimento, cosa che in caso contrario non sarebbe accaduta. Siamo stati primi in quasi tutti le graduatorie, potendo quindi contare oggi su risorse che ci permetteranno di più e meglio di affrontare questioni sulle quali abbiamo già colto risultati significativi, come nel caso dell’housing temporaneo in varie zone della città. Ho a cuore sottolineare il progetto di Housing First, ammesso anch’esso a finanziamento, che ha consentito negli ultimi due anni di utilizzare case confiscate alla mafia per dare ospitalità ai senzatetto e offrire loro un programma di reinserimento nella società, attraverso la ricerca attiva di lavoro e la completa autonomia economica”.