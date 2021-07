Pescara, incontro in Comune con case editrici e autori di cinque regioni

PESCARA – Gli animatori dell’associazione culturale “I Borghi della Riviera Dannunziana”, che ha l’obiettivo di sviluppare la pubblicazione di libri e divulgare la conoscenza delle attività e dei testi di scrittori, poeti e autori in genere, sono stati ricevuti a Palazzo di città dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone. L’iniziativa associativa, nata dalla collaborazione delle case editrici abruzzesi Tabula Fati di Pescara e Solfanelli di Chieti, con la milanese Torre dei Venti, rappresentata nella circostanza dalla direttrice Paola Tosi, è aperta al resto d’Italia e ha creato le condizioni utili al formarsi di una rete autonoma di operatori del settore editoriale. L’occasione per l’incontro è stata offerta dall’evento “Gelati Letterari”, tenutosi presso uno stabilimento balneare del lungomare sud, proseguita poi venerdì, dopo l’incontro con gli amministratori, con le visite alla casa natale di Gabriele d’Annunzio, al Museo delle Genti d’Abruzzo e al Museo Cascella, e con un tour guidato sul fiume Pescara. A Palazzo di città è stata accolta una delegazione di oltre eventi persone provenenti da Puglia, Sicilia, Abruzzo, Lazio e Lombardia che hanno avuto modo di conoscere la città, sotto il profilo culturale e non solo turistico, nella prospettiva di “Pescara Capitale italiana del Libro 2022”.

“Tra gli aspetti centrali delle linee di mandato della mia amministrazione – ha detto il sindaco Carlo Masci agli ospiti – vi è il recupero dell’identità culturale della città. È un aspetto centrale per noi, che ruota intorno alle figure di d’Annunzio e Flaiano ma che abbraccia poi tutto il mondo delle associazioni e degli operatori culturali. Quindi un progetto come il vostro è ben accetto perché potete rappresentare un supporto fondamentale in questa direzione”. Per l’assessore Mariarita Paoni Saccone “la prospettiva di ottenere il riconoscimento di “Pescara Capitale italiana del Libro 2022”, per questo teniamo le dita incrociate, non può non valorizzare le espressioni culturali del territorio, di cui siete una rappresentanza significativa”. Il presidente dell’associazione culturale “I Borghi della Riviera Dannunziana”, Antonio Fagnani, ha voluto ringraziare il Comune di Pescara “proprio per il particolare impegno che sta dimostrando per la valorizzazione della tradizione culturale di Pescara e dell’Abruzzo, per la candidatura come Capitale Italiana del Libro 2022 e in generale per l’attenzione che dimostra verso autori e case editrici anche di piccole dimensioni”.