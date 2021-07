Pescara, inaugurata la biblioteca “Spazio Allegrino” in via Italica

PESCARA – Non più libri nei cassonetti. Nasce anche con questo obiettivo la biblioteca “Spazio Allegrino” inaugurata in via Italica 7 su iniziativa dell’omonima organizzazione di volontariato di Pescara.

Centinaia di volumi, raccolti grazie a donazioni di privati, sono ora a disposizione di cittadini di tutte le età appassionati di lettura.La biblioteca è stata inaugurata da Antonella Allegrino, fondatrice dell’Associazione “Domenico Allegrino” Odv alla presenza dei volontari e dei giovani del Servizio Civile Universale, che hanno provveduto alla catalogazione dei libri. Tra i partecipanti, anche i tanti over 65 che coltivano gli orti sociali dell’associazione.

“Questo spazio accoglie da tempo manifestazioni culturali ed è a disposizione di artisti dediti al teatro e alla musica– ha ricordato Antonella Allegrino – Abbiamo deciso di renderlo ancora più funzionale con la realizzazione di una biblioteca. L’idea è nata perché mi è capitato moltissime volte di vedere pile di libri accatastate accanto ai cassonetti della spazzatura. Ora sarà possibile evitare di buttarli. Se ci sono persone costrette a disfarsene perché non hanno spazio in casa, possono contattarci per donarli alla biblioteca. Chi ama leggere potrà prendere in prestito un testo di sua scelta e restituirlo dopo un mese. La lettura ci unisce e ci rende ancora di più comunità. Leggere un libro vuol dire coltivare e avere cura di una parte di noi stessi”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto da Antonella Allegrino ai privati per aver donato i volumi, ai giovani che stanno svolgendo il Servizio Civile Universale nell’associazione per aver provveduto a organizzarli e catalogarli e ad Anna Michetti, che ha curato il coordinamento dell’iniziativa.

La biblioteca sarà aperta su prenotazione chiamando al numero 342.5501354. Da settembre saranno programmati orari e giorni fissi.