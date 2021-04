Pescara, illuminazione Sala Consiliare: indetto Concorso di Idee

PESCARA – La Sala Consiliare del Comune di Pescara avrà presto un nuovo impianto di illuminazione che ne valorizzerà l’immagine istituzionale e il profilo architettonico. È l’obiettivo cui si punta attraverso lo strumento del Concorso di Idee indetto in questi giorni. “Il ricorso a un avviso rivolto a professionisti e imprese del settore – ha detto il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, che ha promosso l’iniziativa – rientra nel più ampio progetto di adeguamento della sala, che comprende, tra gli altri, la realizzazione del cablaggio strutturato per migliorare la rete digitale. È a mio avviso anche un’opportunità per gli operatori locali del settore dell’illuminotecnica, e per gli architetti specializzati in questo ambito, di dare un contributo importante alla città lasciando un’impronta, non solo professionale, in un luogo identitario per tutti i pescaresi e non solo per chi viene eletto a rappresentare il popolo”.

I concorrenti dovranno inoltrare una proposta ideativa che miri a migliorare il sistema di illuminazione, assicurando un risparmio energetico ed esaltando le caratteristiche artistiche e monumentali della Sala Consiliare. Tra queste, in particolare, vi sono gli otto pannelli dipinti a olio su tela, opera del pittore Luigi Baldacci, che raccontano la storia di Pescara.

L’ente che gestirà la procedura è la società partecipata del Comune “Pescara Energia”; la scadenza per presentare domanda di partecipazione è il 21 giugno 2021 (ore 12). Informazioni e documentazione sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it) alla sezione “news”.