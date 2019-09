Pescara, il saluto del Sindaco al Colonnello Marco Riscaldati [FOTO]

PESCARA – Incontro di commiato, oggi in Comune, tra il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il Colonnello Marco Riscaldati, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara. Con un caloroso saluto e l’augurio sincero di buon lavoro per il futuro incarico, il primo cittadino di Pescara ha voluto ringraziare personalmente l’ufficiale dell’Arma Carabinieri per il suo costante impegno perpetuato nella lotta al crimine augurandogli il meglio per il nuovo incarico di comandante del reparto corsi della scuola ufficiali dell’Arma.

Il giorno del cambio della guardia è previsto per sabato 6 settembre, giorno in cui a Pescara arriverà il colonnello Eduardo Gambardella, attuale comandante del Reparto Comando della Palidori, una divisione che raggruppa le unità mobili e specializzate dei carabinieri. Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri ha 52 anni ed è originario di Napoli ha frequentato la Scuola Nunziatella, l’Accademia di Modena e la Scuola ufficiali dell’Arma. Laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza, il colonnello ha nel proprio curriculum vari periodi di Comando territoriale, a cominciare dalla compagnia di Nola, dove è stato successore