Pescara, “Gershwin Suite”: il 13 dicembre al Teatro Massimo

Il quartetto di Marco Guidolotti, con la voce narrante di Gino Saladini, si esibirà nell’ambito della stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Lunedì 13 dicembre 2021, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” presenta “Gershwin Suite”, un progetto multimediale, con immagini e video, dedicato alla vita e alle musiche di George Gershwin. La vicenda artistica e personale del grande compositore statunitense sarà portata in scena dal quartetto guidato da Marco Guidolotti – formazione composta da Marco Guidolotti ai sassofoni e al clarinetto, Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria da e la voce narrante di Gino Saladini.

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso al concerto è di 20 euro.

“Gershwin Suite” si svolge nell’ambito del “Progetto Circolazione Musicale in Italia” del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica.

Una storia vera, quella di un artista che ha cambiato le sorti della musica mondiale, un ponte di connessione tra la musica accademica ed il jazz. Un racconto della sua vita, con aneddoti divertenti e a volte toccanti, per raccontare in maniera intima ed entusiasmante un’esperienza che ha cambiato la storia della musica. La sua vita, scritta e raccontata da Gino Saladini, con immagini e video inediti della New York degli anni ‘20 e ‘30 che scorrono dietro al quartetto jazz guidato da Marco Guidolotti.

George Gershwin è il musicista forse più rappresentativo del Novecento, l’artista che ha saputo offrire una sintesi unica ed irripetibile fra le musiche di estrazione popolare e quelle di tradizione più nobile, fondendole in una miscela di immenso fascino. Un ritratto del genere non può che fare riferimento al nome di George Gershwin, il sublime compositore celebre anche per i suoi complessi di inferiorità. Lui che utilizzava musiche plebee come il jazz o la canzone, percepita come un incolmabile gap con la tradizione europea, in una sorta di continua rincorsa all’accettazione della sua arte da parte dei “veri” compositori. Adorando Maurice Ravel con tutta l’anima, si narra che un giorno andò dal Maestro per chiedere lezioni ma si sentì rispondere: «Perché vuol diventare un mediocre Ravel, quando è già un ottimo Gershwin?»

Venerdì 17 dicembre 2021, la prima parte del cartellone musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” si completa con la “Serata Fabbrini”: “Six Pianos and Dancers” è il titolo del progetto speciale realizzato da Anouscka Brodacz e Simona Ampolo Rella che porterà sul palcoscenico del Teatro Massimo sei pianoforti e dieci danzatori.

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.

