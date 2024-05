Pescara, furto in un esercizio commerciale nel centro: denunciato 28enne

PESCARA – La Squadra Volante ha individuato il presunto autore di un furto in un esercizio commerciale nel centro. Dopo aver raccolto gli elementi utili all’identificazione, gli agenti hanno rintracciato e denunciato l’uomo per furto aggravato.

Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine e più volte deferito per reati contro il patrimonio, aveva sottratto numerosi cosmetici che aveva occultato all’interno di uno zainetto.

Il giovane, sfruttando la distrazione dei dipendenti, non curante del sistema di videosorveglianza, avrebbe prelevato dagli scaffali svariati articoli per l’igiene personale, riempiendo lo zaino. Arrivato alle casse, avrebbe guadagnato la fuga, allontanandosi tra le vie del centro.

Un dipendente, che ha assistito alla scena, ha tentato di inseguire il giovane che è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’inseguitore ha segnalato quanto accaduto alla Sala Operativa della Questura a cui forniva la descrizione del ragazzo e la sua via fuga. In seguito alla segnalazione, gli agenti, dopo avere visionato le immagini delle telecamere a circuito interno, sono riusciti a rintracciarlo, identificarlo e a segnalarlo all’autorità giudiziaria.