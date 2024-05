Festival di Bande e Majorettes, il programma del 24 maggio

GIULIANOVA – L’incontro in Municipio con le delegazioni dei gruppi partecipanti al Festival caratterizza la giornata di venerdì 24 maggio. Un appuntamento oramai classico per il Festival in cui Sindaco e Assessori salutano i gruppi in segno di accoglienza e amicizia.

L’incontro con le delegazioni si terrà alle 17.30 e sarà suggellato dallo scambio dei doni.

E la musica continua anche nel pomeriggio quando alle 16.00 la Banda polacca Miejska Orkiestra Dęta Lubliniec si esibisce in parata nel quartiere Annunziata.

Alle 16,30 parata sul lungomare centrale della banda del Messico Tigers Marching Band che termina con una esibizione in piazza del Mare.

Alle 21:00 spettacolo fuori concorso a Villa Pozzoni della Dziewczęca Orkiestra Szałamaistek & Incanto Majorettes della Polonia.

Il concorso si apre alle 21:15 in Piazza Buozzi con un programma serrato.

Apre la serata la scuola di danza “En Dehors” dell’insegnante Vanessa Casalvieri con un quadro coreografico che vede protagoniste le danzatrici Vittoria Gasparrini e Nicoletta Iampieri.

Alle 21:30 inizia la competizione con la Banda Musicale “G. Verdi” Di Sestu della provincia di Cagliari.

Segue l’esibizione della banda polacca Miejska Orkiestra Dęta Lubliniec, poi è la volta del Corpo Bandistico “Don G. Pederzini” Di Lizzana con il gruppo Majorettes del Trentino Alto Adige, lo spettacolo prosegue con le Szafir Majorettes della Polonia e con l’esibizione dell’Orkiestra Dęta Podstolice della Polonia. Chiude la gara il concerto della Tigers Marching Band del Messico.