Pescara, furto e porto di oggetti atti allo scasso: denunciato 60enne

PESCARA – Un 60enne, è stato denunciato nella decorsa notte con l’accusa di furto e porto di oggetti atti allo scasso. Ad attirare le attenzioni della Squadra Volante, impegnata in un servizio di pattugliamento, è stata una persona che a piedi si aggirava con fare sospetto in zona Portanuova: si procedeva dunque al controllo, ritenendolo una possibile persona dedita ad attività illecite. I sospetti degli agenti trovavano conferma all’esito del controllo: l’uomo, infatti, aveva con se strumenti utili allo scasso. I successivi accertamenti hanno permesso di raccogliere elementi tali da poter ritenere l’uomo autore di un furto avvenuto di recente nella zona.

Nelle medesima serata gli agenti hanno denunciato anche una 28enne, per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere: alle 22.45 circa, sempre in zona Portanuova, un equipaggio in servizio di controllo del territorio ha proceduto ad identificare un ragazzo ed una ragazza coinvolti in una lite.

Nel corso delle operazioni, la giovane ha tentato più volte di eludere il controllo, i successivi accertamenti hanno permesso di trovare nella disponibilità della giovane un coltello a serramanico, occultato nella borsa che aveva al seguito, con lunghezza complessiva di 21 cm. Accompagnata presso la Questura, la giovane è stata segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art.4 della L.110/75, mentre il coltello è stato sottoposto al vincolo del sequestro penale.