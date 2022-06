Pescara, fondi per la rimozione amianto nel edifici pubblici: ecco quali

PESCARA – Tre milioni di euro per la rimozione dell’amianto negli edifici pubblici: un importante intervento, reso possibile grazie ai fondi del Ministero della Transizione Ecologica, che garantirà benefici all’ambiente e alla salute pubblica. Sono 29 gli ammessi a contributo nella Regione Abruzzo due dei quali nel Pescarese per un finanziamento complessivo di oltre 500.000 euro. Si tratta della palazzina del vecchio presidio ospedaliero di Pescara in via Paolini e della palestra dell’Istituto Mario dei Fiori di Penne.

“Interventi di rilievo – ha detto Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega in Consiglio Regionale – che contribuiscono al processo di efficienza energetica che dobbiamo raggiungere per migliorare la qualità del quotidiano con ingenti risparmi. Ringraziamenti vanno ovviamente all’assessore Campitelli che ha svolto un grandissimo lavoro per ottenere questi risultati”.