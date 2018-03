Pescara femminile domenica ospita la blasonata Ternana

PESCARA – Archiviata con più di qualche amarezza le Final Eights, il Pescara torna a giocare in campionato, dove occupa il rango di capolista, incalzata a due punti dall’Olimpus Roma. Questa volta ad essere ospitata tra le mura del PalaRigopiano è la blasonata Unicusano Ternana, compagine che dopo aver mancato clamorosamente l’obbiettivo della Coppa Italia, ha attraversato in settimana una grave crisi tecnica, culminata nelle dimissioni dell’allenatore Marco Schindler e dell’intero staff tecnico.

Dimissioni respinte dal vertice societario umbro, alla luce di una dichiarata fiducia incondizionata. All’andata il Pescara sciorinò una delle sue migliori prestazioni, battendo le Ferelle, di fronte ad un PalaDiVittorio gremito, con un secco 5-2, che ben rappresentava il valore assoluto del roster biancazzurro.

Da quel giorno ad oggi è purtroppo passata tanta acqua sotto i ponti e l’attuale organico pescarese non può offrire la ricchezza di scelte che poteva garantire sino ad un mese fa. In aggiunta si consideri che quella Ternana affrontata e battuta all’andata non poteva contare sull’apporto di Juliana Paula Bisognin, rientrata dal Brasile in gennaio, e di Jessika Manieri, a quel tempo ancora in attesa del transfer.

Organico ampio e di qualità, pertanto, quello della Ternana, forte di giocatrici esperte e d’indiscusso valore come Mascia, Renatinha, Valeria, Neka, Talita Bianchi, Presto e Coppari. Battere le Ferelle, quindi, non sarà facile anche se, conoscendo la voglia di riscatto delle biancazzurre di sicuro si tenterà di tutto per tornare a vincere tra le mura di casa. Segundo conta soprattutto sulla crescita di condizione di Tampa e Taty, ormai guarite dagli acciacchi che le hanno costrette ad uno stop forzato e oggi alla ricerca di una ritrovata forma ottimale. In settimana si è tornati a lavorare con la giusta concentrazione e di sicuro mister Segundo si attende una prestazione ben migliore rispetto a quella, condizionata dalle assenze e dai trascorsi infortuni, vista in Coppa contro lo Statte.

C’è voglia di riscatto, per dare una nuova svolta alla stagione, il Pescara delle Galattiche è sceso sulla terra ma non per questo ha perso la determinazione e la “garra” che l’hanno sempre contraddistinta. Appuntamento, quindi, alle ore 17.00 di domenica 18 marzo, presso il PalaRigopiano di Pescara, quando gli arbitri Antonino Lupone di Lanciano e Luca Moscone dell’Aquila, coadiuvati al cronometro dal pescarese Alberto Onesti, daranno il via alla partita.