Pescara, evade dai domiciliari: arrestato pluripregiudicato

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pescara hanno rintracciato e tratto in arresto E. A. 40enne pluripregiudicato per aver commesso innumerevoli reati contro il patrimonio, in particolare furti aggravati e rapine di generi alimentari e capi di abbigliamento presso molteplici esercizi commerciali di Pescara, Montesilvano e Chieti. Nel mese corrente si era reso responsabile di un furto presso un supermercato ubicato nel capoluogo teatino ed in quell’occasione era stato arrestato in flagranza di reato dalla locale Squadra Volante.

All’esito dell’udienza di convalida il Gip di Chieti gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Pescara, misura alla quale il predetto non ha ottemperato essendo stato sorpreso dagli agenti delle Volanti di Pescara e denunciato per evasione.

Per tale motivo l’Autorità Giudiziaria teatina ha proceduto all’aggravamento della misura cautelare disponendo la custodia cautelare in carcere. Pertanto, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto E.A. e lo hanno posto a disposizione dell’A.G. presso il carcere di Rieti.

