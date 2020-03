Pescara, esito Assemblea Generale Ordinaria Soci Lilt

PESCARA – Si è tenuta martedì 25 febbraio, presso la sede di via Rubicone 15, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori – Sezione di Pescara.Il Presidente , il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, nel corso di tale Assemblea, che ha approvato il bilancio consuntivo 2019 e il preventivo 2020,ha annunciato:

“Sarà nella ricerca medico-scientifica il nuovo impegno che la Lilt porterà avanti nel 2020, con tre diversi progetti che ci vedranno collaborare con Università, Asl abruzzesi e Istituzioni dedicate. Un’attività che si andrà a sommare a tutte le iniziative tradizionali che saranno tutte confermate, a partire dalla Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, rinviata a fine aprile per l’emergenza Coronavirus, e dalle visite e dagli screening gratuiti alla popolazione che nel 2019 si sono chiusi con 800 pazienti trattati nella campagna del melanoma, del tumore al seno e con le visite urologiche per gli uomini”.

“La Lilt continua a crescere – ha sottolineato il Presidente Lombardo tracciando un bilancio dell’anno appena concluso –. Nel corso del 2019 abbiamo raddoppiato il numero delle scuole coinvolte nel progetto ‘Guadagnare Salute con la Lilt’, che ha visto protagonisti circa 650 studenti dei licei scientifici ‘Galilei’ e ‘Da Vinci’, del Liceo classico ‘D’Annunzio’, dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara e del Liceo Artistico ‘Misticoni-Bellisario’, oltre che le scuole primarie di Passo Cordone a Loreto Aprutino. E nel 2020 porteremo il progetto in altri istituti superiori di Pescara perché di prevenzione non si parla mai abbastanza. Sotto il profilo medico il 2019 è stato molto impegnativo: nel corso dell’anno siamo riusciti a garantire visite gratuite a 800 pazienti, tra visite urologiche, senologiche e dermatologiche, che ha significato per la Lilt tenere gli ambulatori aperti tutto l’anno grazie alla disponibilità dei nostri medici. E da marzo riprenderemo tutte le nostre Campagne di prevenzione consapevoli di quanto continui a essere importante riuscire a coinvolgere la popolazione nelle attività di screening, convincere tutti a effettuare controlli periodici, perché individuare un tumore quando è ancora piccolo, significa guarire completamente, oltre che a fare prevenzione primaria conducendo un sano stile di vita.

In rapida successione ci saranno la Settimana Nazionale della Prevenzione, per la prima volta rinviata dalla Lilt nazionale a fine aprile per l’emergenza Coronavirus; la Giornata mondiale senza tabacco; la prevenzione del melanoma tra aprile e maggio, in ottobre con la Campagna del ‘Nastro Rosa’ contro il tumore al seno; il Progetto Verso e il progetto Vado”. Approvato il bilancio, il Presidente Lombardo ha quindi annunciato le novità del 2019: “Oltre alle attività ordinarie nel 2020 saremo fortemente impegnati nella ricerca medico-scientifica con tre diversi progetti che presenteremo con la stipula dei relativi Protocolli d’intesa con Università, Istituzioni mediche e Asl – ha sottolineato il professor Lombardo -. Poi nel corso dell’anno organizzeremo una serie di eventi, musicali e sportivi, tesi a portare la Lilt sul territorio, manifestazioni di intrattenimento per promuovere il reinserimento sociale di chi si è già ammalato e per far meglio conoscere le attività che la Lega svolge in assoluta trasparenza, anche promuovendo raccolte fondi che ci aiuteranno ad acquistare nuove attrezzature utili per eseguire le visite, a partire dal nuovo dermatoscopio per il quale abbiamo per ora nel cassetto circa 800 euro”.