Pescara, emergenza sicurezza: se ne è parlato in Commissione

PESCARA – Si è riunita oggi a Pescara la Commissione Sicurezza che, raccogliendo la richiesta dei commercianti, ha ascoltato una delegazione di operatori del settore, in merito alle ultime spaccate e rapine avvenute in città.

Il Presidente della Commissione Sicurezza e Mobilità Armando Foschi al termine dell’incontro al quale hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore al Commercio Alfredo Cremonese, i rappresentanti di Confcommercio, Cna, e Comitati del centro, rappresentati anche da Marina Dolci, e il neocomandante della Polizia municipale Danilo Palestini,ha spiegato:

“I commercianti hanno paura e quello che più li spaventa è sembra che alcune Istituzioni stiano sottovalutando un problema reale, concreto e tangibile. Secondo le stime in loro possesso, le attività più colpite da rapine e spaccate sono ottici, bar e pizzerie. Quando va bene, la microcriminalità agisce di notte, irrompe con violenza, fa danni, ruba le casse, in cui neanche trova soldi, e se ne va. Ma se va male, agisce di giorno, incurante della presenza di clienti e persone, minacciati fisicamente per pochi euro. L’amministrazione comunale, dal canto proprio, si è già attivata sul fronte della sicurezza: il prossimo 23 ottobre si terranno le prove scritte per il reclutamento dei primi 20 nuovi agenti di Polizia municipale a tempo indeterminato; subito dopo partiranno le procedure per un secondo concorso da tenere nel 2020 per il reclutamento di altri 35 agenti, cui si aggiungeranno altri 20 vigili a tempo determinato per il periodo estivo, quindi a breve disporremo di circa 70 nuove unità da assegnare al controllo della città.

Poi le telecamere: sta andando avanti la procedura di gara per un appalto europeo di 1milione 400mila euro che ci consentirà di installare almeno 300 telecamere su tutta la città. E stiamo lavorando anche per garantire una pubblica illuminazione efficiente ovunque, dopo aver ereditato una situazione disastrosa sul territorio. Ma bisogna fare di più e meglio”. A illustrare meglio il funzionamento del futuro impianto di videosorveglianza è stato il comandante Palestini: “Non parliamo solo di occhi sulla città, ma di una rete che non appena intercetta un movimento sospetto invia un alert al Comando facendo scattare la pattuglia che entro 5 minuti arriva sul posto. Inoltre le telecamere verranno messe in rete con tutte quelle private dei commercianti e allora quei 300 occhi diventeranno 3mila occhi sul territorio. Non solo: oggi piazza Santa Caterina non è più quella di tre mesi fa anche grazie all’ultima ordinanza, frutto di un’attività investigativa condotta dalla Polizia, che impedisce i sovraffollamenti nei negozi e nelle abitazioni, dove spesso la necessità di condividere un affitto nasconde uno sfruttamento illecito”.

“Sicuramente non abbiamo risolto i gravi problemi trovati appena insediati, lo scorso luglio – ha sottolineato l’assessore Cremonese – ma è evidente che abbiamo dato al tema della sicurezza la massima priorità, attenzione e questo ci sta premiando in termini di risultati e obiettivi”.

“Però i commercianti chiedono l’attenzione non solo del Comune che è presente, ma anche da parte delle altre Istituzioni del territorio – ha ancora sottolineato il Presidente Foschi -, chiedono di essere ascoltati, ricevuti, di potersi confrontare, di poter avanzare proposte anche su come aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini, senza negare l’esistenza di un problema che c’è, al di là di numeri e statistiche. Che due giorni fa c’è stata l’ennesima spaccata in via Nicola Fabrizi è un dato concreto, che magari inciderà dello 0,1 per cento sulle statistiche nazionali, ma per Pescara, per chi abita o lavora sulla strada è un dramma che fa paura. Per questa ragione riteniamo che sia necessario consentire un dialogo allargato: chiederò subito la convocazione di una seduta straordinaria e aperta del Consiglio comunale, che veda la presenza delle Associazioni di categoria dei commercianti, degli operatori interessati, ma anche del Prefetto Gerardina Basilicata, del Questore Misiti e del Comandante provinciale dei Carabinieri. La prima richiesta che sicuramente avanzeremo in un documento ufficiale è la ricostituzione dei gruppi di Polizia Interforze con Presidi fissi da ripristinare in piazza Salotto, piazza Sacro Cuore e un terzo sito centrale che individueremo con gli operatori della zona, presidi che dovranno essere presenti anche di notte, con una sperimentazione di almeno 6 mesi per cominciare, nell’attesa che si completino le procedure dell’impianto di videosorveglianza. Quindi andremo a verificare il funzionamento e l’efficacia di tale presenza per decidere le azioni future”.

PESCARA, IN COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SCOPPIA L’ALLARME ORDINE PUBBLICO

Rapposelli: chiesto al Prefetto la convocazione urgente del Tavolo permanente su Ordine e Sicurezza

“Ora basta, l’allarme sicurezza in città deve essere affrontato subito con misure efficaci e che fungano da veri deterrenti per i criminali in grado di colpire indifferentemente attività commerciali ed abitazioni”.

Un coro unanime si è levato questa mattina durante la seduta della Commissione consiliare Attività produttive e Commercio del Comune di Pescara, convocata dal presidente Fabrizio Rapposelli, a cui ha partecipato anche il comandante della polizia municipale Danilo Palestini.

“Pescara è sempre più nel mirino di ladri e delinquenti di varia natura – hanno proseguito –nonostante il lavoro delle forze dell’Ordine e l’impegno assunto dall’Amministrazione comunale, che ha annunciato l’intenzione di lavorare ancor più a stretto contatto anche con Polizia e Carabinieri. Evidentemente non basta – hanno rimarcato – occorrono contromisure sufficienti ad arginare i fenomeni di criminalità dilagante. I furti continuano ad aumentare e noi siamo esausti di subire e vivere in questo clima di terrore”.

“E’ l’ennesimo grido di allarme dei commercianti – ha tuonato il consigliere di Fratelli d’Italia Rapposelli – mi attivo in prima persona per dare forza ad una legittima protesta che riguarda la sicurezza di tutti. L’aumento spaventoso, sia di giorno che di notte, di furti con scasso nei negozi e nelle private abitazioni e di scippi, attestano una situazione che sta degenerando, fuori controllo e che determina insicurezza e paura. L’ultimo episodio criminoso è di questa mattina, alle 7.30 in un locale commerciale in pieno centro. Ho chiesto oggi stesso al Prefetto – ha dichiarato – la convocazione urgente del Tavolo permanente su Ordine e Sicurezza, la cui partecipazione è da estendere anche alle associazioni di categoria che stamani in Commissione hanno esplicitamente chiesto di poterne far parte per offrire il loro contributo. Propongo maggior controllo della polizia municipale fino alle 3 di notte, per una presenza costante sul territorio che non si traduca solo in multe , ma in ispezioni serrate in tutte le aree della città, e – ha aggiunto – di velocizzare il processo di installazione di telecamere di sorveglianza”. I fenomeni di malavita hanno raggiunto livelli insopportabili, se non si attiva immediatamente un piano di interventi adeguato – ha concluso – rischiamo di assistere, in un futuro non così lontano , a stupri a cielo aperto”.