Pescara, emergenza maltempo: tavolo di coordinamento in Prefettura

PESCARA – Presso il Palazzo del Governo di Pescara, nella giornata di mercoledì e nella mattinata di giovedì si sono svolti tavoli di coordinamento presieduti dal Prefetto di Pescara, dr.ssa Gerardina Basilicata, per monitorare e gestire al meglio le gravi difficoltà causate dalle copiose piogge e da una grandinata di dimensioni eccezionali che hanno colpito la città capoluogo ed altri comuni della costa pescarese.

Hanno partecipato il Sindaco della città di Pescara, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, il Comandante dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Direzione marittima di Pescara, il Vicecomandante della Guardia di Finanza e della locale Polizia municipale, rappresentanti della Questura, della Polizia stradale, Regione Abruzzo, dell’Amministrazione provinciale e del Servizio 118, dell’ANAS, dell’Enel.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta una ulteriore riunione, alla quale hanno preso parte i seguenti dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: i Dirigenti regionali dell’Abruzzo e delle Marche, i Comandanti provinciali di Ancona e di Pescara, e il Vicecomandante provinciale di Chieti.

Presenti all’incontro pomeridiano il Sen. Alberto Bagnai e l’On. Giuseppe Bellachioma. Dalle risultanze di detti incontri emerge un netto miglioramento della situazione viaria cittadina. Sono in via di risoluzione anche le disalimentazioni di energia elettrica segnalate in alcune aree del centro cittadino, per le quali sono attualmente in opera squadre di tecnici dell’Enel in collaborazione con i VVF.

Il centro operativo comunale (COC) del comune di Pescara – ancora operativo ed in assidua collaborazione con i VVF, con i tecnici del comune stesso ed i tecnici della provincia – sta procedendo alle verifiche di rito per la stima dei danni e per la soluzione delle residue criticità che riguardano allagamenti di garage o seminterrati. Sono in atto ricognizioni presso gli stabilimenti balneari, le scuole e sulla rete viaria urbana.