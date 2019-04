Pescara, domani conferenza FAI sulle acque d’Abruzzo

Il sesto appuntamento si terrà presso la Sala Figlia di Iorio nel Palazzo della Provincia

PESCARA – La Delegazione FAI Fondo Ambiente Italiano di Pescara con il patrocinio della Provincia di Pescara e a cura di Gianfranco Giancaterino, organizza per sabato 13 aprile 2019, alle ore 17 il sesto incontro del ciclo di conferenze dedicato alle acque d’Abruzzo con la partecipazione di accademici, esperti e tecnici.

Il quinto incontro, tenutosi venerdì 15 marzo 2019, ha visto la presenza di un notevole numero di persone particolarmente interessate al tema Fiumi d’acqua: corsi d’acqua e conflitti contemporanei con lo storico Enzo Fimiani.

L’appuntamento di sabato, ospitato come di consueto nella Sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara vedrà come relatore la prof. Alessandra Ciarico, archeologa e speleologa, a tema “Acque e acquedotti nell’antichità, esempi in Abruzzo”.

La conferenza è valida anche per l’esonero dal servizio e come ore di formazione per i docenti di ogni ordine e grado.