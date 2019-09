Pescara, divieto di transito e sosta in viale Margherita: ecco quando

Dalle ore 20 del 4 settembre fino alle 8 del 5 settembre sul tratto da Corso Umberto e via De Amicis per lavori di rifacimento della segnaletica stradale

PESCARA – Il Comune di Pescara comunica che, con Ordinanza Dirigenziale n.447 del 30/08/2019 a partire dalle ore 20.00 del 4 settembre 2019 e fino alle ore 8.00 del 5 settembre 2019 è stato istituito il divieto di transito, di sosta con rimozione forzata, sul tratto di Viale R. Margherita compreso tra Corso Umberto e via De Amicis, per permettere i lavori di rifacimento della segnaletica stradale a seguito delle opere effettuate dalla ditta OPERN FIBER.

Il divieto era stato originariamente fissato per il giorno 3 settembre ma a causa delle condizioni avverse i lavori sono stati posticipati alla data odierna. I lavori verranno eseguiti durante le ore notturne per evitare disservizi ai cittadini e saranno eseguiti all’interno delle opere previste dalla OPEN FIBER per la posa della fibra ottica.

L’assessore Adelchi Sulpizio precisa che i lavori in oggetto saranno seguiti da un delegato del Servizio Manutenzione del Comune di Pescara per controllare che vengano eseguiti a regola d’arte.