Pescara, disagio sociale Rancitelli: Renzetti replica ai consiglieri Pd

Il Capogruppo di Forza Italia invita Marinella Sclocco e Giovanni Di Iacovo a non dare lezioni sulla politica della sicurezza visto che per 5 anni hanno fatto ben poco per il disagio del rione Rancitelli

PESCARA – Il Capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Roberto Renzetti in riferimento alle richieste dell’ex candidata sindaco, oggi consigliera d’opposizione, Marinella Sclocco e del consigliere, ex assessore della giunta Alessandrini, Giovanni Di Iacovo sulla situazione di disagio sociale inerente il rione Rancitelli,ha dichiarato:

“Fa sorridere che a parlare oggi siano un ex esponente della giunta Alessandrini, Di Iacovo, assessore sino al 25 maggio scorso, che anziché preoccuparsi del disagio per cinque anni ha finanziato festival sull’amore e sul rock, e Marinella Sclocco, assessore regionale alle Politiche sociali sino al 10 febbraio scorso . Fa sorridere leggere i ‘suggerimenti’ che arrivano da chi ha avuto per cinque anni il potere di governo su Regione e città e non ha mosso un dito per contrastare il disagio. Fa sorridere che oggi, dopo due mesi di amministrazione comunale, pretendano dal centrodestra che organizzi, bacchetta magica in mano, retate e rastrellamenti, trasformando in oro tutto il degrado ereditato. Fa sorridere che neppure si siano accorti che comunque l’aria a Pescara è già cambiata: con l’arrivo del sindaco Masci ogni giorno contiamo sgomberi di abusivi dai luoghi del disagio. È vero che spesso tornano, ma ripetere gli sgomberi crea un’azione di deterrenza che a medio termine scoraggia le occupazioni stesse, obbligando chi non ha un tetto, né un lavoro, o vive in uno stato di abbandono sociale, a chiedere aiuto alle Istituzioni, a farsi ‘soccorrere’, comprendendo che non può più vivere in un rudere, o su una panchina o negli androni dei palazzi. Il 16 agosto, in piene ferie collettive, sono stati eseguiti 4 sfratti di abusivi a Rancitelli, forse più di quanti ne abbia fatti la sinistra in cinque anni di amministrazione.

In soli due mesi – ha proseguito il Capogruppo Renzetti – è stata avviata la bonifica capillare di tutta la città partendo dai sottoservizi, da ciò che non si vede, con tombini e bocche di lupo che erano state pulite, l’ultima volta, nella primavera del 2014. È vero che molti parchi oggi necessitano di riqualificazione e interventi di risanamento: questo succede perché il sindaco Alessandrini ce li ha consegnati in condizioni vergognose e senza un euro in bilancio per effettuare interventi. Forse, allora, la consigliera Sclocco prima di salire sulle barricate per impartire lezioni, dovrebbe farsi fare un ‘passaggio di consegne’ dalla precedente amministrazione del suo stesso colore politico, probabilmente sceglierebbe un provvidenziale silenzio per i prossimi cinque anni”.