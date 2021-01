Pescara, controllo del territorio: denunciate tre persone

PESCARA – Nella giornata di ieri, mercoledì 13 gennaio, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà tre uomini identificati rispettivamente per T.A. 40enne della provincia di Chieti, N.H. 21enne marocchino e P.L. 67enne pescarese.

I primi due, identificati in Corso Vittorio Emanuele II, sono risultati contravventori della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Pescara, il terzo uomo fermato in via Conte di Ruvo da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, è risultato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con il permesso di assentarsi dal proprio domicilio solo ed esclusivamente per ragioni lavorative ed in determinate fasce orarie. Non rientrando le circostanze di luogo e di fatto all’atto del controllo, nelle autorizzazioni concesse, lo stesso è stato denunciato per il reato di evasione.