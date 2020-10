Pescara, controlli sulla movida: il report del 23 ottobre 2020

PESCARA – Ieri sera è stato svolto il servizio nei luoghi della movida per verificare il rispetto delle prescrizioni emanate con gli ultimi D.P.C.M. del 13 e 18 ottobre 2020, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19.

I controlli, decisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto DI VINCENZO ed organizzati dal Questore MISITI, sono stati svolti dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale con l’impiego di oltre 30 operatori.

Sono state sanzionate cinque persone, due delle quali minori degli anni 18 perché non indossavano i dispositivi di protezione individuale; tra i locali controllati, uno è stato sanzionato per il mancato rispetto dei protocolli previsti dall’Ordinanza Regionale n. 74 del 2020, ovvero non avere adottato misure organizzative adeguate ad impedire che si creasse la fila davanti alla cassa.

Un uomo di 30 anni, domiciliato a Pescara, è stato denunciato per le minacce pronunciate verso gli operatori delle forze dell’ordine che in Piazza Muzii stavano procedendo nei suoi confronti alla contestazione amministrativa per il mancato uso del DPI. Tutti i locali hanno chiuso alle ore 24.00.

Totale dati relativi ai controlli del 23 ottobre 2020

Persone controllate: 32

Persone sanzionate (sprovvisti dei D.P.I.): 5

Persone denunciate alla A.G. per violazioni normativa anti Covid-19: 0

Attività o esercizi controllati: 4

Titolari di attività o esercizi sanzionati ((per mancato rispetto protocolli dell’Ord. Reg. nr. 74/2020): 1

Chiusura provvisoria di attività o esercizi su disposizione dell’autorità procedente: 0

Chiusura di attività o esercizi: 0

Persone denunciate alla A.G. per altri reati: 1

Foto di repertorio