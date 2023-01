Pescara, controlli della Polizia: un arresto per evasione dai domiciliari

PESCARA – Proseguono serrati i controlli della Squadra Volante della Questura di Pescara, diretti dal Vice Questore Aggiunto Varrasso Pierpaolo, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo. Nella giornata di ieri, nel corso dell’attività di controllo del territorio, sono state identificate 151 persone, controllati 36 veicoli. Durante lo svolgimento di tale attività, gli agenti hanno proceduto al controllo di una vettura in zona Rancitelli con due persone a bordo. Gli agenti hanno accertato che il conducente, un 45enne di Pescara, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. L’uomo, pertanto, è stato arrestato per evasione nonché sanzionato per guida con patente revocata.

