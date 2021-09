Pescara, contributi per iscrizione ad asili nido privati: pubblicato l’avviso

PESCARA – È disponibile sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio, l’Avviso pubblico per poter presentare domanda di contributo per l’iscrizione dei propri figli agli asili nido privati. È la risposta concreta dell’amministrazione comunale alle esigenze che i cittadini hanno avanzato in queste settimane.

Va opportunamente precisato come l’Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi si rivolga alle famiglie pescaresi i cui figli – va opportunamente precisato – frequentano e frequenteranno le strutture d’infanzia non pubbliche per il periodo settembre/dicembre 2021, come disposto all’ art. 63 – misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa – del D.lgs. 73/2021 (Sostegni bis).

Le misure, che constano di un importo pagato mensilmente fino a dicembre, sono incompatibili con analoghe istanze già inoltrate presso l’Inps per i Bonus, e sono relative a quanti abbiano precisi requisiti, tra gli altri quello di essere cittadini italiani, residenti nel territorio della città e di frequentare asili insistenti su Pescara.

Si tratta di somme oscillanti dai 75 ai 300 euro al mese in base all’appartenenza a specifiche fasce di reddito, con tetti fissati a 10mila (300 euro), 15mila (225 euro), 20mila (150 euro) e 29mila (75 euro); per ottenere il sussidio bisognerà presentare idonea documentazione (Isee e certificati di frequenza).