Pescara, commemorazione dei defunti 2021: info viabilità per i cimiteri

PESCARA – In occasione della commemorazione dei defunti, come di consueto, sono state disposte modifiche alla circolazione nelle strade antistanti e adiacenti i cimiteri di Colli Madonna e San Silvestro. Nel dettaglio, dal 30 ottobre al 3 novembre, per quanto riguarda Colli Madonna il Comune ha disposto – l’istituzione del senso unico in via Colle di Mezzo, tratto tra Strada Ciattoni e via Pandolfi, con direzione di marcia est/ovest (a salire); l’istituzione del senso unico in via Tiberi, tratto da Colle di Mezzo e Largo Madonna con direzione di marcia mare-monti (a scendere).

Qualora dovessero verificarsi problemi di viabilità a causa dell’eccessivo traffico, il Comando di Polizia Municipale, potrà, a propria discrezione, disciplinare via Colle di Mezzo, nel tratto compreso tra via del Santuario e via Ciattoni, a senso unico di marcia, con direzione est/ovest (a salire).

Per quanto riguarda San Silvestro è stata prevista l’istituzione del divieto di fermata sui due lati di via Luciani, per tutta la lunghezza al fine di consentire la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia; l’istituzione del senso unico su via Vallelunga, direzione di marcia mare-monti, nel tratto compreso tra l’ingresso del nuovo cimitero e via Colle Renazzo.