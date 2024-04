Opportunità UE in ambito creativo e audiovisivi: se ne è parlato a Pescara

PESCARA – All’Aurum di Pescara si è parlato delle opportunità che l’UE mette a disposizione della progettualità in ambito creativo e degli audiovisivi. L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio Europa Area Metropolitana e ha visto la piena partecipazione dei massimi esperti del settore a livello ministeriale e del Liceo Artistico Musicale Coreutico “Misticoni Bellisario” di Pescara.

A fare gli onori di casa il consigliere delegato alle politiche europee, Salvatore Di Pino: “Abbiamo ritenuto –ha dichiarato il responsabile dell’UEAM– dedicare una giornata di approfondimento a una tematica tanto vasta, quanto importante per le istituzioni e le innumerevoli associazioni che operano nel settore culturale e dei media più in generale. La struttura UEAM è pronta a supportare chi fosse interessato a candidarsi per cogliere opportunità di sussidio europeo. Un ruolo che ci ha visto già protagonisti, su altre linee di finanziamento, e ci ha consentito di centrare l’obiettivo”.

A rimarcare l’importanza dell’incontro, l’intervento di Daniela Renisi, assessore alle politiche europee del comune di Montesilvano: “Lo sportello UEAM ha una fondamentale valenza per l’intera nostra comunità, specialmente nell’ottica di area metropolitana. La sua azione è fondamentale per veicolare la cultura europea sui territori e agevolare la capacità di intercettare strumenti e risorse per lo sviluppo e la coesione”.

Raffaella Cocco, dirigente scolastico del Liceo Artistico Musicale Coreutico “Misticoni Bellisario” di Pescara si è soffermata sul valore dell’iniziativa: “Per la nostra scuola, che punta proprio sulla creatività, aderire a iniziative come questa ci apre le porte verso una progettualità ampia, che ci collega direttamente con il mondo delle professioni in ambito artistico. Poter contare su queste occasioni di investimento, rendono possibili l’attuazione d’azioni di divulgazioni del nostro lavoro formativo proiettate anche fuori dai confini nazionali, favorendo lo scambio culturale e esperienziale dei nostri studenti”.

Tra gli esperti intervenuti nel corso della mattinata, Giuseppe Massaro, in video collegamento da Roma, Project Officer Desk Italia Europa Creativa; Marzia Santone, Project Officer Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura del Ministero – Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ales S.p.A e Enrico Proietti, Project Officer Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura del Ministero – Direzione Generale Creatività Contemporanea, che ha illustrato il programma di sostegno alla mobilità artistica, “Culture Moves Europe”.

Mentre, Maria Cristina Lacagnina si è soffermata sul Programma “Europa Creativa” che, solo nel settore media, vanta ogni anno più di 15 bandi: “L’Unione Europea è particolarmente attenta alla promozione della cultura in ambito cinematografico e audiovisivo –ha sottolineato nel corso del suo intervento la Project Assistant Desk Italia Europa Creativa– basti pensare che “Tv and online content”, che si rivolge alle società di produzione europee indipendenti, con l’obiettivo di incoraggiare la diffusione televisiva di nuove opere (fiction, documentari, film d’animazione) e richiede la partecipazione di almeno due emittenti televisive di altrettanti diversi Paesi partecipanti allo Strand MEDIA, vanta un budget annuale di 22 milioni di euro”.