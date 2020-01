Pescara, chiusura di un tratto di via Pepe: quando e che zona

Martedì 14 e mercoledì 15 gennaio posa dell’alfalto nel tratto di via Pepe dall’incrocio con via d’Avalos fino al lungomare

PESCARA – Con la posa dell’asfalto e la realizzazione della segnaletica orizzontale termineranno in questi giorni i lavori di riqualificazione del tratto di via Pepe che, dall’incrocio con via d’Avalos, arriva fino al lungomare. Sottolinea in una nota l’Assessore Luigi Albore Mascia:

“Lavori che hanno richiesto molto impegno, perché le opere da eseguire si sono rivelate più complesse del previsto, e anche sacrifici da parte di residenti e commercianti costretti a convivere per lunghi mesi con il cantiere. La posa dell’asfalto, prevista per martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, ci obbliga a chiudere completamente la strada: la ditta Rocar sta provvedendo all’apposizione della necessaria segnaletica: durante le due giornate di lavori le auto non potranno né transitare né sostare un quel tratto di strada, nelle due direzioni di marcia. Un ulteriore sacrificio che però poi consentirà a tutti i cittadini di fruire di una strada più sicura, anche per la presenza della pista ciclabile, e meglio percorribile”.