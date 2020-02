Pescara, chiusura via Colle Innamorati e deviazione linea bus: ecco quando

PESCARA – Lavori urgenti sui sottoservizi idrici, emersi nel corso della riqualificazione della strada, obbligano alla chiusura, dalle 9 alle 19 di mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, del tratto di via Colle Innamorati compreso tra via Palmerini e Salita Cellini. Nei due giorni la linea 5 dell’autobus urbano transiterà in via di Sotto.

“Si tratta di opere necessarie sugli allacci privati che Aca deve eseguire e che cercheremo di contenere in tempi davvero brevi – sottolinea l’assessore Luigi Albore Mascia – Nei prossimi giorni effettueremo sopralluoghi e controlli per verificare l’andamento complessivo dei lavori”.

Lungo il tratto di strada, naturalmente, le auto non potranno né fermarsi né sostare.