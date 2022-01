PESCARA – Proseguono, da parte di Rfi, le verifiche degli impalcati dei sottopassi ferroviari. Mercoledì e giovedì saranno interessati dai lavori il sottovia che si trova all’altezza di via delle Fornaci e quello ubicato in corrispondenza di via Donatello. Per consentire le verifiche in sicurezza sarà necessario chiudere i tratti di strada interessati.

Nel dettaglio, mercoledì 12 gennaio tra le 9 e le ore 13 e comunque fino al termine dei programmati lavori, sarà vietato il transito attraverso il sottopasso ferroviario posto in corrispondenza di via Donatello, con conseguente divieto di svolta su via Donatello per chi percorre via Caravaggio.

Giovedì 13 gennaio, sempre nella stessa fascia oraria, il divieto di transito riguarderà entrambe le canne del sottopasso ferroviario all’altezza di Via delle Fornaci. Ci saranno, quindi, l’obbligo di svolta a destra su via E. Di Simone per chi, provenendo da nord, ha necessità di recarsi su via delle Fornaci e l’obbligo della svolta a destra su via dell’Emigrante per chi, scendendo da via delle Fornaci e procedendo in direzione mare, deve raggiungere il centro città.