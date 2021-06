Pescara, cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu 2021

Appuntamento per sabato 19 giugno 2021 ore 12:00 allo Stadio del Mare nel tratto di arenile prospiciente La Nave di Cascella con la cerimonia ufficiale di consegna

PESCARA – Pescara e le altre città costiere celebrano la conquista della Bandiera Blu 2021. Si svolgerà infatti sabato 19 giugno 2021 dalle ore 12.00, presso lo Stadio del Mare – nel tratto di arenile prospiciente La Nave di Cascella – la cerimonia ufficiale di consegna, da parte della Foundation for Environmental Education (Fee), dell’ambito vessillo conferito ogni anno a quelle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi ai parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione, ad esempio, la pulizia delle spiagge e degli approdi turistici.

Alla manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale e dalla FEE Italia, saranno presenti le autorità istituzionali della regione, oltre ai sindaci dei comuni interessati. L’evento vedrà nei panni di conduttore il giornalista della Rai Nino Germano, con diretta (live) sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Pescara.

Le Bandiere Blu d’Abruzzo 2021 sono:

– per la provincia di Chieti, Francavilla al mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo;

– per la provincia di Teramo, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortoreto e Martinsicuro;

– per la provincia dell’Aquila, Scanno e Villalago;

– per la provincia di Pescara, la città di Pescara.