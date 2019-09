Pescara, Carrozzine Determinate partecipa al Friday for Future

Domani lo sciopero mondiale per il pianeta e per il futuro

PESCARA – Venerdì 27 settembre la manifestazione del Friday for Future si terrà in contemporanea in tutto il mondo e in tantissime città d’Italia. La manifestazione si terrà anche a Pescara alle ore 9:00 Partendo dalla Madonnina del porto verso Piazza Salotto.

Noi dell’Associazione abbiamo sempre sostenuto che la diversità è una ricchezza culturale immensa, e se oggi l’intera società si ribella ed ha preso coscienza della gravità e del cambiamento climatico e del riscaldamento globale lo dobbiamo proprio a Greta Thunberg, una ragazza che ha ampliamente dimostrato quanto la sua “neurodiversitá” sia una ricchezza.

Le promesse dei potenti della terra devono trasformarsi in azioni, bisogna accelerare il processo di transizione verso un mondo senza emissioni di gas serra, senza plastica più energia da fonti rinnovabili per garantire e garantirci un futuro sostenibile.

La politica a tutti livelli dai comuni alle nazioni deve attivarsi per combattere il cambiamento climatico attraverso percorsi, strategie, progetti virtuosi. E bisogna fare presto. L’attuale stato delle cose sta mettendo a rischio il futuro di intere generazioni.

Carrozzine Determinate non può che sposare pienamente tale causa, appoggiare questa battaglia di civiltà come le tante portate avanti tutti giorni, per le persone con disabilità e non.

Facciamo sentire la nostra voce e partecipiamo a questa battaglia di civiltà per il futuro del pianeta e dei nostri figli.